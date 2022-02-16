Україна вийшла із ще одного договору з Росією

Україна вийшла з Антитерористичного центру СНД

В Україні прийняли новий важливий закон щодо виходу країни "з рішень про створення та діяльність Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав".

Відповідний документ, який був підтриманий 309 народними обранцями під час чергового засідання Верховної Ради України, оприлюднили на офіційному сайті ВРУ у середу, 16 лютого.

Згідно з вказаним законодавчим актом передбачається виконання внутрішньодержавних процедур по виходу української держави з рішення про створення Антитерористичного центру держав-учасниць СНД, прийняте ще улітку 2000 року у столиці Російської Федерації, а також вихід із рішення про Антитерористичний центр держав-учасниць СНД, що був підписаний 1 грудня 2000 року в Мінську.

Варто також відзначити, що, в рамках нового закону, Україна виходить із рішення про внесення змін і доповнень до положення про Антитерористичний центр держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, який було підтримано 28 листопада 2006 року у столиці Білорусі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні прийняли зміни до закону щодо основ національного спротиву, надавши можливість "перекидати" бійці зі складу територіальної оборони на службу до інших областей.