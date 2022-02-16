Для бійців тероборони в Україні запровадили несподівану новацію: подробиці

У Верховній Раді змінили закон щодо основ національного спротиву

В Україні бійців, які перебувають у складі територіальної оборони, зможуть "перекидати" з одного куточку країни до іншого.

Вказану інформацію під час прямого ефіру на "Громадському радіо" оприлюднив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, наголосивши, що відповідні зміни до Закону "Про основи національного спротиву" були прийняті у вівторок, 15 лютого.

За словами чиновника, раніше офіційний документ забороняв перенаправляти людину, яка перебуває у складі тероборони Харківської області, до прикладу, до Київщини, проте тепер це змінили. Геращенко переконаний, що можливість використовувати склад територіальної оборони по всій території України — це дуже важливі та потрібні зміни.

Також він наголосив, що змінити закон було вкрай необхідно, адже, враховуючи масштаб українських територій, потрібно мати певний резерв, аби, при потребі, перекидати його з однієї області країни в іншу.

Раніше "Телеграф" розбирався у важливих питаннях щодо можливостей територіальної оборони стати ще одним стримувальним фактором, якщо агресор вже ж наважиться на повномасштабне вторгнення.

Також нагадаємо, яку зброю планують використовувати військові, які перебувають у лавах Збройних сил України, коли зустрічатимуть російську армію у випадку її вторгнення.