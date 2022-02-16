Укр

Украина вышла из еще одного договора с Россией

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
146
В Украине приняли новый важный закон Новость обновлена 16 февраля 2022, 16:01
В Украине приняли новый важный закон

Украина вышла из Антитеррористического центра СНГ

В Украине принят новый важный закон по выходу страны "из решений о создании и деятельности Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств".

Соответствующий документ, поддержанный 309 народными избранниками во время очередного заседания Верховной Рады Украины, был обнародован на официальном сайте ВРУ в среду, 16 февраля.

Согласно указанному законодательному акту предусматривается выполнение внутригосударственных процедур по выходу украинского государства из решений о создании Антитеррористического центра СНГ, принятого еще летом 2000 года в столице Российской Федерации, а также выход из решения об Антитеррористическом центре государств-участников СНГ, который был подписан 1 декабря 2000 в Минске.

Следует также отметить, что, в рамках нового закона, Украина выходит из решения о внесении изменений и дополнений в положение об Антитеррористическом центре государств-участников СНГ, которое было принято 28 ноября 2006 года в столице Беларуси.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине приняли изменения в закон об основах национального сопротивления, предоставив возможность "опрокидывать" бойцы из состава территориальной обороны на службу в другие области.

Теги:
#Украина #ВРУ #Россия #Закон
Фристайлист Александр Абраменко
Спорт
Растит сына с российской спортсменкой: чем известен украинский олимпийский чемпион Александр Абраменко
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Фристайлист Александр Абраменко
Растит сына с российской спортсменкой: чем известен украинский олимпийский чемпион Александр Абраменко
Дата публикации
Категория
Шуляк говорит, что для выборов в ОРДЛО Украина должна получить контроль над границей
"Этого не будет никогда": глава "Слуги народа" прокомментировала скандальное заявление Шольца по Донбассу
Дата публикации
Категория
Провокация против Генконсульства РФ во Львое была организована пророссийским криминалом
Боксер из Горловки с криминальными связями: "Телеграф" узнал, кто поджег генконсульство РФ во Львове
Дата публикации
Категория
Вопрос встречи Зеленского и Путина обсуждается уже давно
Зеленскому и Путину снова предложили встретиться: названо место
Дата публикации
Категория
В Украине приняли новый важный закон
Украина вышла из еще одного договора с Россией