Неизвестные дважды изуродовали могилу Героя в Ровенской области: сломали крест и табличку (фото)

Неизвестные сломали крест, разбили табличку и разбросали венки

В Украине снова надругались над могилой военного. Напомним, ранее подобный скандал произошел в Черкасской области, на этот раз тревогу бьет семья из Ровенщины.

21-летний Герой Артур Глинский погиб на Херсонском направлении в сентябре. Без молодого отца осталась жена и маленький ребенок. Он был командиром огнеметного отделения. Его похоронили на местном кладбище в селе Рогизное Демидовщины.

Фото предоставлены Кариной Микуляк

Как рассказала "Телеграфу" сестра Артура Карина Микуляк, несколько недель назад с могилы Героя сняли флаг Украины. По ее словам, неизвестные срезали крепеж:

"Они были отрезаны. Нашли флаг во дворе, где у нас никто не живет, недалеко от батюшки", — говорит девушка. Через 3 недели произошел новый вопиющий случай. Родные обнаружили, что могила Артура изуродована — кто-то сломал крест, разбрасывал венки и даже разбил табличку. Инцидент произошел ориентировочно 13 марта.

"Мы вызвали на место полицию. Они спросили, не ветер ли это сдул. По их мнению, флаг замотал креста, поскольку был сильный ветер – и сломал его", — возмущается Карина.

Фото предоставлены Кариной Микуляк

По ее словам, ветер не мог такого сделать, поскольку другие могилы были целыми и место события выглядит так, будто кто-то умышленно ломал креста. Полиция попросила у жены героя написать объяснительную и наконец открыли уголовное производство.

Сейчас семья хочет найти виновников. По словам сестры Артура, в деревне воина все любили и уважали, были с ним в хороших отношениях. Несмотря на это, у родных есть определенные подозрения, однако обосновать их пока нечем. Поэтому просят помощи у полиции. Однако они не согласны с версией правоохранителей о ветре и надеются на справедливое расследование.

Напомним, мама погибшего Героя рассказала "Телеграфу" о том, с какими трудностями приходится сталкиваться во время похорон военных. Напомним также, что в начале марта страну всколыхнуло известие о гибели легендарно украинского воина с позывным "Да Винчи".