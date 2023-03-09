Подростки разрушили могилу погибшего Героя: надругались над фото и забрали флаг (видео)

Злоумышленников уже нашли

В Черкасской области подростки совершили серьезное правонарушение – надругались над могилой украинского защитника. Они поиздевались из фотографии военного и забрали с места захоронения флаг Украины.

Как пишут в местном паблике Cherkassy life, им сообщил об этом кто-то из школьников той ООШ, куда ходят и несовершеннолетние вандалы:

"Группа малолетних вандалов, которые ночью захотели себе новый контент и пошли на кладбище, на могилу погибшего героя села Инахны. Но устроили там настоящий вандализм с могилой погибшего героя. Поиздевались над фотографией героя и презрели свою страну сев на флаг и сняли это все в TikTok и Instagram!" — говорится в тексте.

Полиция оперативно установила малолетних преступников. Как сообщают на сайте ГУНП Черкасской области, правонарушители установлены, ими оказались двое парней и две девушки, в возрасте 14 лет. На родителей, за невыполнение ими обязанностей по воспитанию детей составлены административные протоколы. Одна из девушек уже успела записать публичные извинения.

Продолжается следствие по фактам группового надругательства над могилой и надругательства над государственными символами. Санкция статьи предусматривает наказание: ограничение свободы сроком от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет. Расследование по делу продолжается.

Напомним, в Острожской академии местные подростки слушали гимн ЧВК "Вагнер", поэтому теперь администрация вуза разбирается в инциденте. Также свои извинения сразу после скандала записала одесситка, назвавшая украинцев "колхозом".