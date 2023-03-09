Підлітки зруйнували могилу загиблого Героя: поглумилися з фото та забрали прапор (відео)

Зловмисників вже знайшли

На Черкащині підлітки скоїли серйозне правопорушення – поглумилися з могили українського захисника. Вони поглумилися з фотографії військового та забрали з місця поховання прапор України.

Як пишуть у місцевому пабліку "Cherkassy life", їм повідомив про це хтось зі школярів тої ЗОШ, куди ходять і неповнолітні вандали:

"Група малолітніх вандалів, які вночі захотіли собі новий контент і пішли на кладовище, на могилу загиблого герою села Інахни. Та влаштували там справжній вандалізм з могилою загиблого героя. Познущалися над фотографією героя та зневажили свою країну сівши на прапор та зняли це все в тікток, та приват інстаграм!" — йдеться у тексті.

Поліція оперативно встановила малолітніх злочинців. Як повідомляють на сайті ГУНП Черкаської області, правопорушники встановлені, ними виявилися двоє хлопців та двоє дівчат, віком 14 років. На батьків, за невиконання ними обов'язків щодо виховання дітей складено адміністративні протоколи. Одна з дівчат уже встигла записати публічні вибачення.

Триває слідство за фактами групової наруги над могилою та наруги над державними символами. Санкція статті передбачає покарання: обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років. Розслідування у справі триває.

Нагадаємо, в Острозькій академії місцеві підлітки слухали гімн ПВК "Вагнер", тож тепер адміністрація вишу розбирається в інциденті. Також свої вибачення одразу після скандалу записала одеситка, яка назвала українців "колгоспом".