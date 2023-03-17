Невідомі двічі понівечили могилу Героя на Рівненщині: зламали хрест і табличку (фото)

Невідомі зламали хрест, побили табличку та порозкидали вінки

В Україні знову здійснили наругу над могилою військового. Нагадаємо, раніше подібний скандал стався на Черкащині, цього разу на сполох б’є сім’я з Рівненщини.

21-річний Герой Артур Глинський загинув на Херсонському напрямку у вересні. Без молодого батька залишилася дружина та маленька дитина. Він був командиром вогнеметного відділення. Його поховали на місцевому кладовищі у селі Рогізне на Демидівщині.

Фото надані Каріною Микуляк

Як розповіла "Телеграфу" сестра Артура Каріна Микуляк, кілька тижнів тому з могили Героя зняли прапор України. За її словами, невідомі зрізали кріплення:

"Вони були відрізані. Знайшли прапора у дворі, де у нас ніхто не живе, біля батюшки", — говорить дівчина. Через 3 тижні стався новий кричущий випадок. Рідні виявили, що могила Артура понівечена – хтось зламав хреста, розкидав вінки та навіть розтрощив табличку. Інцидент стався орієнтовно 13 березня.

"Ми викликали на місце поліцію. Вони запитали, чи це не вітер здув. На їхню думку, прапор замотав хреста, оскільки був сильний вітер – і зламав його", — обурюється Каріна.

Фото надані Каріною Микуляк

За її словами, вітер не міг такого зробити, оскільки інші могили були цілими та й місце події виглядає так, ніби хтось навмисне ламав хреста. Поліція попросила у дружини героя написати пояснювальну й врешті відкрили кримінальне провадження.

Нині родина бажає знайти винуватців. За словами сестри Артура, у селі воїна всі любили та поважали, були з ним у хороших стосунках. Попри це, рідні мають певні підозри, однак обґрунтувати їх поки нічим. Тому просять допомоги у поліції. Однак вони не погоджуються з версією правоохоронців про вітер та сподіваються на справедливе розслідування.

Нагадаємо, мама загиблого Героя розповіла "Телеграфу" про те, з якими труднощами доводиться стикатися під час поховання військових. Нагадаємо також, що на початку березня країну сколихнула звістка про загибель легендарно українського воїна із позивним "Да Вінчі".