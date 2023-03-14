"В военкомате разве что матом не послали": мама погибшего Геннадия Афанасьева откровенно рассказала о трудностях с погребением

С какими проблеми сталкиваются родные погибших воинов: история бывшего политзаключенного кремля Геннадия Афанасьева

За год с начала полномасштабной войны чиновники так и не смогли наладить систему захоронения воинов, которые гибнут, защищая Родину. Родные бойцов вынуждены проходить "все круги ада", начиная от возможности узнать страшную новость из соцсетей, заканчивая необходимостью самостоятельно заботиться о проведении церемонии и искать место на кладбище. В такой ситуации, в частности, оказалась семья бывшего политзаключенного кремля и защитника Украины Геннадия Афанасьева с позывным "Тор", погибшим в Луганской области.

"Похороны были назначены на 13-й день после гибели"

Геннадий Афанасьев, по словам его мамы Ольги, серьезно воспринимал угрозы со стороны россии пойти на полномасштабное вторжение и готовился к такому сценарию – учился стрелять, тренировался. А 24 февраля 2022 года, когда "большая война" таки началась, вступил в ряды столичной теробороны.

– Гена сначала защищал вместе со своим подразделением аэропорт в Жулянах, прошел Бучу и Ирпень, дальше был на Харьковском направлении, где они россиян отогнали к границе, – рассказала Ольга Афанасьева "Телеграфу" . – Когда он оказался в Луганской области, он меня все время успокаивал, писал, что не на передовой и у него все нормально. Он вообще ничего не рассказывал о пережитом на фронте, говорил, что, возможно, сделает это позже. Но единственное в чем признался, что все были очень истощены, у бойцов не было никаких отпусков, только краткосрочные увольнения – на три, максимум пять дней. Они ждали ротации как манны небесной. В ноябре, когда сын приезжал домой (у него был день рождения), сказал: "Мы безумно устали, безумно, больше нет сил".

С началом полномасштабного вторжения Геннадий Афанасьев не сомневался, идти или нет защищать Родину

Последнее известие от сына Ольга получила 16 декабря – это было сообщение со словами: "Мама, я тебя люблю". Дальше несколько дней тишины и "взрыв" в социальных сетях с сообщениями о гибели Геннадия, делая репосты, никто не думал о чувствах родных, даже не получивших официального сообщения.

- С этим получилась очень печальная история – сообщить мне, что Гены больше нет, была вынуждена невестка. Она меня набрала 21-го со словами: "Я не должна тебе этого говорить, но ты из Интернета сейчас узнаешь ", – говорит Ольга. — Погиб Гена 18-го — в этот день и накануне в районе села Белогоровка на Луганщине шли ожесточенные бои. Поэтому забрать тело сына побратимы смогли всего через два дня, затем его доставили в Днепр. Там должны были провести экспертизу и выдать документы. Сколько это можно делать? Три дня, неделю? В случае с Геной это очень затянулось, его привезли только 29-го утром, я его узнала в морге, он еще был в пакете, а похороны были назначены на 30-е, то есть на 13-й день после гибели!

Ольга подчеркивает, что горе от потери самого родного человека усилило отношение представителей Фастовского районного терцентра комплектования и социальной поддержки (военкомата). Учреждение, которое должно было в соответствии с законом взять на себя организацию похорон, от этого устранилось.

Ольга Афанасьева (второе дело возле гроба) отмечает: не должны родные после опознания в морге решать вопрос с организацией захоронения

- Когда мы обратились в военкомат, нас разве что матом не послали, сказали, что они этим не занимаются и направили нас в сельсовет, — вспоминает Ольга. – Но и там нам отказали, мотивируя тем, что деньги на такие расходы им никто не выделяет. Сами были вынуждены искать место на кладбище, и его не нашлось ни в населенном пункте, где жил Гена с семьей, ни в деревне, где я живу. Так что хоронили его в соседнем городе Вишневое, там на кладбище выделен участок для бойцов, но он не ухожен, флаги, стоящие на могилах порваны, никто их не заменяет, вокруг – грязь.

Через два месяца пробраться к могиле сына все также тяжело, констатирует Ольга Афанасьева

Мы не могли нормально подойти к месту захоронения, и когда пришли навестить Гену через два месяца я едва пробралась к нему и только потому, что он лежит с краю, — продолжила рассказ мать бойца. — Да, сельский совет наконец одумался, предоставил автобус, не взяли с нас на кладбище деньги за копание могилы, военная часть выделила форму и обувь, для салютной группы "выдернули" ребят из терробороны. Но это не было торжественно, понимаете? Не было всё должным образом организовано. Как мне потом написал кто-то из ребят, военные стояли и говорили: "Мы бы не хотели, чтобы нас так хоронили".

Полевые морги, увеличение количества следователей – что изменит ситуацию с захоронениями бойцов

Ненормальность ситуации с погребением погибших воинов отмечает и друг семьи Афанасьевых – Владимир Жемчугов – Герой Украины, организовавший партизанское сопротивление на Луганщине и потерявший зрение и обе руки в 2015-м. По его словам, история Геннадия – это один из примеров того, какой ужас творится в министерствах, а также центрах комплектования и соцподдержки с эвакуацией погибших воинов с поля боя, опознанием тел, возвращением их домой и похоронами. Владимир считает, что "это все равно что "изнасиловать Достоинство наших погибших защитников" и на своей странице разбирает, что не смогли сделать чиновники и что могло бы исправить ситуацию.

Герой Украины Владимир Жемчугов (на фото в очках) резко высказался по поводу ситуации вокруг захоронения своего друга

- Никто в Минобороны не может додуматься принять какие-то организационные меры, чтобы создать полевые морги, потому что гражданские не справляются с количеством погибших военных, — перечисляет Владимир в посте. – Никто в Министерстве здравоохранения не додумался отправить специалистов моргов из других районов, чтобы помочь в военных моргах. Никто в МВД не додумался добавить количество следователей в морги для более быстрой обработки документов в связи с установлением причин гибели и опознанием. Следователей катастрофически мало, работают они только в одну смену и отдыхают в выходные и праздники. Для них войны нет. Никто в МО не додумался разрешить родным, желающим увезти тело своим транспортом, разработать какой-то официальный механизм. Я против такого, но все равно они это делают с помощью взяток. Никто в ГПУ, НАБУ и МО не занимается проверкой и наказанием сотрудников военкоматов, которые не выполняют установленные процедуры погребения военных, и перекладывают расходы на погребение на родных.

Для салютной группы на похоронах Геннадия Афанасьева "выдернули" ребят из терробороны

Владимир также добавил, что после подключения руководства терробороны Киева в военкомате города Фастова все-таки одумались, позвонили матери Геннадия Афанасьева, предлагая помощь. Но произошло это за 18 часов до похорон, когда родные уже все организовали своими силами. Герой Украины также отмечает, что с 2001 года существует Инструкция об организации захоронения военнослужащих, погибших во время прохождения военной службы. Это ведомственный документ Минобороны, в котором говорится и о том, что сообщать родным о гибели бойца должен лично военный комиссар (по возможности в присутствии врача) в день получения телеграммы из воинской части. Также в тексте отмечено, что "за средства воинской части закупаются следующие предметы ритуальной принадлежности: гроб, подушка, погребальное покрывало, надгробный крест, ритуальный венок, государственный флаг, который после захоронения передается близким родственникам погибшего". Прописан и порядок транспортировки и сопровождения гроба с телом погибшего, а также захоронения военного.

- Возможно, если бы полномасштабная война длилась два месяца, я бы и не поднимал этот вопрос, – добавляет Ольга Афанасьева. – Но уже год Украина воюет и за это время не организовать все должным образом? Столько ребят погибает, столько их уже лежит на кладбищах – это ужас! Ну не должна мать, едва опознавшая своего сына в морге, заниматься организацией похорон. Должна быть отдельная контора, которая все это возьмет на себя. И поддержанием мест захоронения в достойном виде кто-то должен заниматься. Мы уже думали с невесткой заказать машину щебня, чтобы засыпать площадку вокруг могилы Гены и к ней можно было подойти. Но почему мы это должны делать? И такое негодование не только у меня. Мамы, жены других ребят, похороненные рядом с сыном, тоже огорчены таким отношением. В конце концов я поговорила с руководством кладбища и они пообещали как только улучшится погода, они наведут порядок вокруг военных захоронений. И все равно, так не должно быть, мы не должны это требовать, добиваться. Пока одни гибнут на фронте, другие протирают штаны в министерствах и ведомствах, демонстрируя неуважение к семье погибших. Это очень досадно, что захоронениями государство занимается только на бумагах и до сих пор нет кладбища Героев.