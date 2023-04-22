Украинцам запретили выходить с флагом на чемпионате мира (видео)

Скандал произошел на турнире в Молдове

Украинским танцорам запретили выходить на церемонию представления команд со своим флагом на чемпионате мира по латиноамериканским танцам. Накануне большой скандал с флагом произошел на открытии чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Армении.

Об инциденте на чемпионате мира в Кишиневе (Молдова) сообщает издание newsmaker.md. Организатор турнира — Федерации спортивных танцев Молдовы запретила украинцам выйти с флагом на церемонии представления участников. В ответ на это сборная Украины бойкотировала данное мероприятие.

Участница ЧМ от Украины Виктория Урсатий опубликовала в своем Instagram видео, на котором она со слезами на глазах рассказала, что наших спортсменов не выпустили с "флагом родной Украины".

"Когда в твоей стране идет война, гибнут люди и гибнут воины, мы не можем молчать и выходить без флага на главную церемонию представления стран на международных соревнованиях. Наша задача как спортсменов, чтобы за границей не забывали, что война продолжается, чтобы наш флаг видели и помнили", — отметила спортсменка.

Украинская делегация не вышла на церемонию представления, а осталась с флагом за сценой.

"Люди до сих пор считают, что присутствие россиян и белорусов на Олимпиаде — это спорт вне политики. А так не должно быть", — добавила Виктория.

В Федерации спортивных танцев Молдовы заявили, что сборная Украины нарушила регламент, не выйдя на церемонию представления. В организации отметили, что наличие флага на данной церемонии запрещено регламентом.

"Это — неуважение к чемпионату, организаторам и правилам Всемирной федерации. Мы поддерживаем Украину, мы понимаем, какая трагедия происходит, и мы все выступаем против войны. Но на чемпионатах правила одинаковые для всех", — заявил глава Федерации спортивных танцев Молдовы Петру Гозун.

Гозун отметил, что никто не препятствовал украинцам выйти с флагом на церемонию награждения, а в зале были вывешены флаги всех стран-участниц ЧМ.

Урсатий на это отметила, что украинский флаг организаторы решили разместить в самом неудачном для этого месте.

Виктория Урсатий раскритиковала организаторов ЧМ-2023 в Молдове

Добавим, что Виктория с партнером не сумели пробиться в финал соревнований. В числе победителей оказались украинские юниоры Михаил Шинкаренко и Алена Савчук. Они вышли на награждение с сине-желтым флагом.

Михаил Шинкаренко и Алена Савчук

Чемпионат мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов (WDSF PD World Championship Latin) прошел в Кишиневе 16 апреля. Днем ранее в Молдове прошел аналогичный чемпионат Европы среди юниоров. Оба чемпионата провели под эгидой Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF).

Ранее на турнире по боксу у украинского спортсмена отобрали национальный флаг на награждении. Позднее организаторы заявили, что это была провокация со стороны представителя Румынии.