Американский Z-спортсмен хочет стать депутатом в россии

Спортсмен, похоже, хочет остаться в рф навсегда

Американо-российский боец ММА Джефф "Снеговик" Монсон, которого в прошлом году жестоко избили в прощальном бою, собирается идти в депутаты от пропутинской партии "Единая россия".

Боец уже подал документы, чтобы стать депутатом парламента Башкортостана. Об этом сообщает ТАСС.

"Известный боец ММА, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Башкортостана Джефф Монсон подал документы на регистрацию в качестве участника предварительного голосования", – говорится в сообщении официальной страницы республиканского отделения "Единой россии".

Напомним, Монсон получил паспорт рф в 2018 году. В конце марта Монсон получил партийный билет "Единой россии".

В сети посмеялись над инициативой Монсона стать депутатом в рф.

К слову, в сентябре 2022 года "Снеговик" набил себе на шею символ полномасштабного российского вторжения в Украину — букву "Z", а уже в следующем месяце его жестоко побили в поединке. Он завершил карьеру на носилках.

Джефф Монсон пооказал татуировку

Ранее Монсон заявил, что надеется, что его не призовут на войну в Украине, при этом он полностью поддерживает российские власти.

Напомним, известный российский боец ММА Владимир Минеев решил пойти в "депутаты" на оккупированной территории Украины.