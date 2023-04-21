Американський Z-спортсмен хоче стати депутатом у росії

Спортсмен, схоже, хоче залишитися в рф назавжди

Американо-російський боєць ММА Джефф "Сніговик" Монсон, якого минулого року жорстоко побили у прощальному бою, збирається йти в депутати від пропутінської партії "Єдина росія".

Боєць уже подав документи, щоби стати депутатом парламенту Башкортостану. Про це повідомляє ТАСС.

"Відомий боєць ММА, перший віцепрезидент Федерації спортивної боротьби Башкортостану Джефф Монсон подав документи на реєстрацію як учасник попереднього голосування", — йдеться у повідомленні офіційної сторінки республіканського відділення "Єдиної росії".

Нагадаємо, Монсон отримав паспорт рф у 2018 році. Наприкінці березня Монсон він отримав партійний квиток "Єдиної росії".

У мережі посміялися з ініціативи Монсона стати депутатом у рф.

До речі, у вересні 2022 року "Сніговик" набив собі на шию символ повномасштабного російського вторгнення в Україну — букву "Z", а вже наступного місяця його жорстоко побили у поєдинку. Він завершив кар’єру на ношах.

Джефф Монсон показав татуювання

Раніше Монсон заявив, що сподівається, що його не покличуть на війну в Україні, при цьому він повністю підтримує російську владу.

Нагадаємо, відомий російський боєць ММА Володимир Мінєєв вирішив піти у "депутати" на окупованій території України.