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Українцям заборонили виходити із прапором на чемпіонаті світу (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Вікторія Урсатій розповіла про інцидент Новина оновлена 22 квітня 2023, 11:55
Вікторія Урсатій розповіла про інцидент. Фото Screenshot

Скандал відбувся на турнірі у Молдові

Українським танцюристам заборонили виходити на церемонію представлення команд зі своїм прапором на чемпіонаті світу з латиноамериканських танців. Напередодні великий скандал із прапором стався на відкритті чемпіонату Європи з важкої атлетики у Вірменії.

Про інцидент на чемпіонаті світу у Кишиневі (Молдова) повідомляє видання newsmaker.md. Організатор турніру — Федерації спортивних танців Молдови заборонила українцям вийти з прапором на церемонії представлення учасників. У відповідь на це збірна України бойкотувала цей захід.

Учасниця ЧС від України Вікторія Урсатій опублікувала у своєму Instagram відео, на якому вона зі сльозами на очах розповіла, що наших спортсменів не випустили із "прапором рідної України".

"Коли у твоїй країні йде війна, гинуть люди й гинуть воїни, ми не можемо мовчати й виходити без прапора на головну церемонію представлення країн на міжнародних змаганнях. Наше завдання як спортсменів, щоб за кордоном не забували, що війна продовжується, щоб наш прапор бачили та пам’ятали", — зазначила спортсменка.

Українська делегація не вийшла на церемонію представлення, а залишилася з прапором за сценою.

"Люди досі вважають, що присутність росіян та білорусів на Олімпіаді — це спорт поза політикою. А так не має бути", — додала Вікторія.

У Федерації спортивних танців Молдови заявили, що збірна України порушила регламент, не вийшовши на церемонію представлення. В організації зазначили, що наявність прапора на церемонії заборонена регламентом.

"Це — неповага до чемпіонату, організаторів та правил Всесвітньої федерації. Ми підтримуємо Україну, ми розуміємо, яка трагедія відбувається, і ми всі виступаємо проти війни. Але на чемпіонатах правила однакові для всіх", — заявив голова Федерації спортивних танців Молдови Петру Гозун.

Гозун зазначив, що ніхто не перешкоджав українцям вийти з прапором на церемонію нагородження, а в залі було вивішено прапори всіх країн-учасниць ЧС.

Урсатій на це зазначила, що український прапор організатори вирішили розмістити у найневдалішому для цього місці.

Вікторія Урсатій розкритикувала організаторів ЧС-2023 у Молдові
Вікторія Урсатій розкритикувала організаторів ЧС-2023 у Молдові

Додамо, що Вікторія з партнером не зуміли пробитися до фіналу змагань. Серед переможців опинилися українські юніори Михайло Шинкаренко та Олена Савчук. Вони вийшли на нагородження із синьо-жовтим прапором.

Михайло Шинкаренко та Олена Савчук
Михайло Шинкаренко та Олена Савчук

Чемпіонат світу з латиноамериканських танців серед професіоналів (WDSF PD World Championship Latin) пройшов у Кишиневі 16 квітня. Днем раніше у Молдові пройшов аналогічний чемпіонат Європи серед юніорів. Обидва чемпіонати провели під егідою Всесвітньої федерації танцювального спорту (WDSF).

Раніше на турнірі з боксу в українського спортсмена відібрали національний прапор на нагородженні. Пізніше організатори заявили, що то була провокація з боку представника Румунії.

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#Молдова #Спортивні танці