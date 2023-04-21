Вперше в історії: українка стала чотириразовою чемпіонкою Європи з важкої атлетики

Спортсменка досягла історичного успіху

У п’ятницю, 21 квітня, на чемпіонаті Європи-2023 з важкої атлетики тріумфувала українка Ірина Деха. Напередодні такий успіх підкорився ще одній представниці збірної України Камілі Конотоп.

Для Дехи ця перемога стала четвертою у кар’єрі на Євро, що є найкращим результатом в історії України. Про це повідомляє пресслужба Федерації важкої атлетики України у Facebook.

Ірина стала абсолютною чемпіонкою Європи у ваговій категорії до 81 кг. Вона підняла 123 кг у ривку, 135 кг – у поштовху та 258 кг – за сумою двоборства. Раніше українка перемагала на чемпіонатах Європи у 2016, 2021 та 2022 роках.

"Відзначмо, що спортсменка вже вчетверте здобуває абсолютне золото ЧЄ після аналогічних перемог 2016, 2021, 2022 років. Вітаємо і пишаємося!" — привітали Ірину у Федерації.

Нагадаємо, чемпіонат Європи з важкої атлетики проходить у Єревані (Вірменія). На церемонії відкриття турніру стався гучний міжнародний скандал. А в перший змагальний день одна зі спортсменок знепритомніла після невдалої спроби.