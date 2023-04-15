У Вірменії на відкритті чемпіонату Європи підпалили прапор Азербайджану (відео)

Кричущий інцидент стався на відкритті Євро

У п’ятницю, 14 квітня, в Єревані (Вірменія) відбулася церемонія відкриття чемпіонату Європи з важкої атлетики. До слова, на юнацькому ЧЄ український важкоатлет Євген Бурбала завоював весь комплект медалей.

Під час представлення країн-учасниць один із присутніх піднявся на сцену та підпалив прапор Азербайджану. Через цей інцидент делегація цієї команди залишила турнір, передає пресслужба Міністерства молоді та спорту Азербайджану у Facebook.

"Ми закликаємо міжнародне співтовариство та міжнародні спортивні організації рішуче засудити цей варварський акт. Ми також закликаємо Європейську федерацію важкої атлетики запровадити санкції проти Вірменії.

Ми вважаємо, що цей інцидент показує, що Вірменія не в змозі проводити міжнародні спортивні змагання та забезпечувати безпеку спортсменів", – йдеться у повідомленні Міністерства.

"Засуджуємо спалення національного прапора Азербайджану на церемонії відкриття чемпіонату Європи з важкої атлетики у Вірменії.

Викликає стурбованість той факт, що організатори не вжили жодних заходів безпеки проти подібних акцій ненависті. Винні мають бути відповідно покарані", — написав у Twitter спікер МЗС Азербайджану Айхан Гаджізаде.

Нагадаємо, головний тренер збірної Вірменії з футболу українець Олександр Петраков оскандалився перед матчем із Туреччиною. Після матчу відбору на Євро-2024 тренер нахамив журналісту.