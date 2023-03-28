Колишній головний тренер збірної України Петраков знову нахамив журналісту (відео)

Український фахівець не хоче відповідати на запитання представників ЗМІ

Головний тренер збірної Вірменії Олександр Петраков відзначився неоднозначною поведінкою на пресконференції, присвяченій матчу відбору Євро-2024 проти Туреччини (1:2), а також товариській зустрічі з Кіпром 28 березня.

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі Федерації футболу Вірменії. Український фахівець відмовився відповідати на запитання журналіста, чому він не замінив Тиграна Барсегяна у поєдинку.

- Чому не змінили Тиграна Барсегяна? Чому він дограв до кінця матчу?

- А ви вважаєте, що він не має грати? Чи це ваша думка, що він не повинен грати?

– Ні. Чому його не змінили?

– Ну, я головний тренер. Це моє рішення.

- Поясніть своє рішення.

- А чому я вам мушу пояснювати це рішення? Я просто сказав: головний тренер. Я ухвалив таке рішення. От і все. Вам не подобається Тигран Барсегян? Ви вважаєте, що я мав його змінювати? Я ухвалив таке рішення. Якщо можете, вибачте мені, будь ласка.

- Ні, це не питання прощення.

- Ні, я теж відповів. Я головний тренер. Я за це відповідаю. Ви тут можете мене критикувати. Тому я і головний тренер, правильно? Ви мене запитали, чому я не змінив його. Я говорю, що я головний тренер і прийняв таке рішення. Я вас не образив?

- Ні-ні. Ця відповідь. Приймається.

- Ви мене вибачте. Я ухвалив таке рішення. Правильне воно, неправильне, — сказав Петраков.

Повне відео прес-конференції Петракова

Зазначимо, на післяматчевій пресконференції після звичайного запитання журналіста Петраков також поводився досить дивно.

Раніше тренера розкритикував український коментатор Віктор Вацко. Це сталося після неоднозначного інтерв’ю Петракова.