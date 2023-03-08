"Справжній українець цього б не зробив": що розлютило Йожефа Сабо

Олександр Петраков запросив до команди російських легіонерів

Наприкінці березня відбудуться відбіркові поєдинки Євро-2024. І свій перший офіційний матч на посаді головного тренера збірної Вірменії проведе українець Олександр Петраков.

Напередодні Петраков запросив на збір вірменської команди чотирьох легіонерів з чемпіонату росії.

Така позиція вітчизняного фахівця дуже не сподобалася колишньому тренерові збірної України Йожефу Сабо.

"Я проти того, щоб викликати таких футболістів. Вважаю, що з російськими футболістами, як і з усіма їхніми жителями, варто припинити будь-які стосунки. Як можна після всіх цих звірств мати з ними щось спільне? Якщо він це зробив, я не знаю з яких міркувань, справжній українець цього не зробив би", — цитує Сабо FanDay.

Раніше ми писали, що колишній гравець молодіжної збірної росії змінив громадянство і виступатиме за Вірменію.

Цікаво, що за інформацією відомого спортивного журналіста Віктора Вацка, Олександр вибирав склад збірної України на матч відбору на Євро-2024 з Англією (26 березня). До речі, нещодавно було опубліковано заявку нашої команди на цю зустріч.