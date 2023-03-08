"Настоящий украинец этого бы не сделал": что взбесило Йожефа Сабо

Александр Петраков пригласил в команду российских легионеров

В конце марта состоятся отборочные поединки Евро-2024. И свой первый официальный матч на посту главного тренера сборной Армении проведет украинец Александр Петраков.

Накануне, Петраков пригласил на сбор армянской команды четырех легионеров из чемпионата россии.

Такая позиция отечественного специалиста очень не понравилась бывшему тренеру сборной Украины Йожефу Сабо.

"Я против того, чтобы вызывать таких футболистов. Считаю, что с российскими футболистами, как и со всеми их жителями, стоит прекратить всякие отношения. Как можно после всех этих зверств иметь с ними что-то общее? Если он это сделал, я не знаю с каких соображений, настоящий украинец этого не сделал бы", — цитирует Сабо FanDay.

Ранее мы писали, что бывший игрок молодежной сборной россии сменил гражданство и будет выступать за Армению.

Примечательно, что по информации известного спортивного журналиста Виктора Вацко, Александр выбирал состав сборной Украины на матч отбора на Евро-2024 с Англией (26 марта). К слову, недавно была опубликована заявка нашей команды на эту встречу.