Бывший главный тренер сборной Украины Петраков вновь нахамил журналисту (видео)

Украинский специалист не хочет отвечать на вопросы представителей СМИ

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков отметился неоднозначным поведением на пресс-конференции, посвященной матчу отбора Евро-2024 против Турции (1:2), а также товарищеской встрече с Кипром 28 марта.

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале Федерации футбола Армении. Украинский специалист отказался отвечать на вопрос журналиста, почему он не заменил Тиграна Барсегяна в поединке.

- Почему не поменяли Тиграна Барсегяна? Почему он доиграл до конца матча?

- А вы считаете, что он не должен играть? Это ваше мнение, что он не должен играть?

- Нет. Почему его не поменяли?

- Ну, я главный тренер. Это мое решение.

- Объясните свое решение.

- А почему я вам должен объяснять это решение? Я просто сказал: я главный тренер. Я принял такое решение. Вот и все. Вам не нравится Тигран Барсегян? Вы считаете, что я должен был его менять? Я принял такое решение. Если можете, простите меня, пожалуйста.

- Нет, это не вопрос прощения…

- Нет, я вам тоже ответил. Я главный тренер. Я за это отвечаю. Вы здесь можете меня критиковать. Поэтому я и главный тренер, правильно? Вы у меня спросили, почему я не поменял его. Я говорю, что я главный тренер и принял такое решение. Я же вас не обидел?

- Нет-нет. Это ответ. Принимается.

- Вы меня извините. Я принял такое решение. Правильное оно, неправильное…, — сказал Петраков.

Полное видео пресс-конференции Петракова

Отметим, на послематчевой пресс-конференции после обычного вопроса журналиста Петраков также вел себя довольно странно.

Ранее тренера раскритиковал украинский комментатор Виктор Вацко. Это случилось после неоднозначного интервью Петракова.