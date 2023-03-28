Бывший главный тренер сборной Украины Петраков вновь нахамил журналисту (видео)
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Украинский специалист не хочет отвечать на вопросы представителей СМИ
Главный тренер сборной Армении Александр Петраков отметился неоднозначным поведением на пресс-конференции, посвященной матчу отбора Евро-2024 против Турции (1:2), а также товарищеской встрече с Кипром 28 марта.
Соответствующее видео доступно на YouTube-канале Федерации футбола Армении. Украинский специалист отказался отвечать на вопрос журналиста, почему он не заменил Тиграна Барсегяна в поединке.
- Почему не поменяли Тиграна Барсегяна? Почему он доиграл до конца матча?
- А вы считаете, что он не должен играть? Это ваше мнение, что он не должен играть?
- Нет. Почему его не поменяли?
- Ну, я главный тренер. Это мое решение.
- Объясните свое решение.
- А почему я вам должен объяснять это решение? Я просто сказал: я главный тренер. Я принял такое решение. Вот и все. Вам не нравится Тигран Барсегян? Вы считаете, что я должен был его менять? Я принял такое решение. Если можете, простите меня, пожалуйста.
- Нет, это не вопрос прощения…
- Нет, я вам тоже ответил. Я главный тренер. Я за это отвечаю. Вы здесь можете меня критиковать. Поэтому я и главный тренер, правильно? Вы у меня спросили, почему я не поменял его. Я говорю, что я главный тренер и принял такое решение. Я же вас не обидел?
- Нет-нет. Это ответ. Принимается.
- Вы меня извините. Я принял такое решение. Правильное оно, неправильное…, — сказал Петраков.
Отметим, на послематчевой пресс-конференции после обычного вопроса журналиста Петраков также вел себя довольно странно.
Ранее тренера раскритиковал украинский комментатор Виктор Вацко. Это случилось после неоднозначного интервью Петракова.