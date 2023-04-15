В Армении на открытии чемпионата Европы подожгли флаг Азербайджана (видео)

Вопиющий инцидент произошел на открытии Евро

В пятницу, 14 апреля, в Ереване (Армения) прошла церемония открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике. К слову, на юношеском ЧЕ украинский тяжелоатлет Евгений Бурбала завоевал весь комплект медалей.

Во время представлений стран-участниц один из присутствующих поднялся на сцену и поджег флаг Азербайджана. Из-за этого инцидента делегация этой команды покинула турнир, передает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Азербайджана в Facebook.

"Мы призываем международное сообщество и международные спортивные организации решительно осудить этот варварский акт. Мы также призываем Европейскую федерацию тяжелой атлетики ввести санкции против Армении.

Мы считаем, что этот инцидент показывает, что Армения не в состоянии проводить международные спортивные соревнования и обеспечивать безопасность спортсменов", — гласит сообщение Министерства.

"Осуждаем сожжение национального флага Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Армении.

Вызывает обеспокоенность тот факт, что организаторы не приняли никаких мер безопасности против подобных акций ненависти. Виновные должны быть соответственно наказаны", — написал в Twitter спикер МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Напомним, главный тренер сборной Армении по футболу украинец Александр Петраков оскандалился перед матчем с Турцией. После матча отбора на Евро-2024 тренер нахамил журналисту.