Три "срібла": українка стала другою на Євро з важкої атлетики

Збірна України виграла другу нагороду на турнірі

Відразу три срібні медалі виборола українка Світлана Самуляк на чемпіонаті Європи з важкої атлетики в Єревані (Вірменія), де на церемонії відкриття пролунав гучний скандал.

Про це повідомляє Федерація важкої атлетики України у Facebook. Світлана блискуче виступила у ваговій категорії до 55 кг, вигравши три нагороди однакової проби у ривку, у поштовху та за сумою двоборства.

У ривку українка зафіксувала вагу 90 кг, а в поштовху – 109 кг, ставши другою в обох видах, що дозволило їй з результатом 199 кг виграти "срібло" у двоборстві. Усього на 2 кг у загальному заліку випередила українку представниця Румунії Андреа Котрута, третє місце посіла Ізабелла Айлян із Вірменії.

Чемпіонат Європи-2023. Жінки до 55 кілограмів

Андреа Котрута (Румунія) – 201 кг Світлана Самуляк (Україна) – 199 кг Ізабелла Айлян (Вірменія) – 196 кг

"Вітаємо нашу талановиту спортсменку та її тренерів з відмінним виступом і бажаємо подальших гучних перемог! Слава Україні!" — привітали спортсменку у Федерації.

Для України це вже друга нагорода у двоборстві на Євро-2024. Напередодні українка Ангеліна Ломачинська здобула дві бронзові нагороди у ривку та у двоборстві у ваговій категорії до 49 кг. До речі, турецька спортсменка знепритомніла, невдало виконавши свою спробу.