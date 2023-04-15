Відома українська тенісистка виходить заміж (фото)

Спортсменка похвалилася кільцем на безіменному пальці

Одна з найкращих українських тенісисток Марта Костюк, яка виступала за збірну України у матчі кваліфікації Світового фіналу Кубка Біллі Джин Кінг проти Чехії (1:3), оголосила про заручини.

Відповідний пост друга ракетка України опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Марта зазначила, що пропозицію отримала кілька днів тому, та розмістила фото із коханим.

"Кілька світанків тому сталося це", — підписала тенісистка знімок, зроблений у Києві.

Спортсменка небагато говорила в інтерв’ю про своє особисте життя. Відомо, що ім’я обранця Марти — Георгій, раніше він займався тенісом. Також Костюк розповідала, що її коханий – українець.

"Мій хлопець — українець, тому що українці — найкращі. Це поки що все, що я можу сказати", — розповіла Марта після перемоги на турнірі в Остіні (США).

Нагадаємо, цього тижня про свої заручини повідомила відома українська тенісистка Людмила Кіченок, обранцем якої став її тренер Станіслав Хмарський. До речі, він працює і з Мартою. Тенісистки вже зробили спільне фото із каблучками.

Марта Костюк та Людмила Кіченок оголосили про заручини

Раніше Костюк та інші провідні українські тенісистки запропонували свій варіант щодо допуску росіянок на турніри WTA.