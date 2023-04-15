Відома українська тенісистка виходить заміж (фото)
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Спортсменка похвалилася кільцем на безіменному пальці
Одна з найкращих українських тенісисток Марта Костюк, яка виступала за збірну України у матчі кваліфікації Світового фіналу Кубка Біллі Джин Кінг проти Чехії (1:3), оголосила про заручини.
Відповідний пост друга ракетка України опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Марта зазначила, що пропозицію отримала кілька днів тому, та розмістила фото із коханим.
"Кілька світанків тому сталося це", — підписала тенісистка знімок, зроблений у Києві.
Спортсменка небагато говорила в інтерв’ю про своє особисте життя. Відомо, що ім’я обранця Марти — Георгій, раніше він займався тенісом. Також Костюк розповідала, що її коханий – українець.
"Мій хлопець — українець, тому що українці — найкращі. Це поки що все, що я можу сказати", — розповіла Марта після перемоги на турнірі в Остіні (США).
Нагадаємо, цього тижня про свої заручини повідомила відома українська тенісистка Людмила Кіченок, обранцем якої став її тренер Станіслав Хмарський. До речі, він працює і з Мартою. Тенісистки вже зробили спільне фото із каблучками.
Раніше Костюк та інші провідні українські тенісистки запропонували свій варіант щодо допуску росіянок на турніри WTA.