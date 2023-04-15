Известная украинская теннисистка выходит замуж (фото)

Спортсменка похвасталась кольцом на безымянном пальце

Одна из лучших украинских теннисисток Марта Костюк, которая выступала за сборную Украины в матче квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг против Чехии (1:3), объявила о помолвке.

Соответствующий пост вторая ракетка Украины опубликовала на своей странице в Instagram. Марта отметила, что предложение получила несколько дней тому назад, и разместила фото с любимым.

"Несколько рассветов назад произошло это", — подписала теннисистка снимок, сделанный в Киеве.

Спортсменка немного говорила в интервью о своей личной жизни. Известно, что имя избранника Марты — Георгий, раньше он занимался теннисом. Также Костюк рассказывала, что ее любимый — украинец.

"Мой парень — украинец, потому что украинцы — лучшие. Это пока все, что я могу сказать", — рассказала Марта после победы на турнире в Остине (США).

Напомним, на этой неделе о своей помолвке сообщила известная украинская теннисистка Людмила Киченок, избранником которой стал ее тренер Станислав Хмарский. К слову, он работает и с Мартой. Теннисистки уже сделали совместное фото с помолвочными кольцами.

Марта Костюк и Людмила Киченок объявили о помолвках

Ранее Костюк и другие ведущие украинские теннисистки предложили свой вариант касательно допуска россиянок на турниры WTA.