Три "серебра": украинка стала второй на Евро по тяжелой атлетике

Сборная Украины выиграла вторую награду на турнире

Сразу три серебряных медали завоевала украинка Светлана Самуляк на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване (Армения), где на церемонии открытия прогремел громкий скандал.

Об этом сообщает Федерация тяжелой атлетики Украины в Facebook. Светлана блестяще выступила в весовой категории до 55 кг, выиграв три награды одинаковый пробы в рывке, в толчке и по сумме двоеборья.

В рывке украинка зафиксировала вес 90 кг, а в толчке – 109 кг, став второй в обоих видах, что позволило ей с результатом 199 кг выиграть "серебро" в двоеборье. Всего на 2 кг в общем зачете опередила украинку представительница Румынии Андреа Котрута, третье место заняла Изабелла Айлян из Армении.

Чемпионат Европы-2023. Женщины до 55 килограммов

Андреа Котрута (Румыния) – 201 кг Светлана Самуляк (Украина) – 199 кг Изабелла Айлян (Армения) – 196 кг

"Поздравляем нашу талантливую спортсменку и ее тренеров с отличным выступлением и желаем дальнейших громких побед! Слава Украине!" — поздравили спортсменку в Федерации.

Для Украины это уже вторая награда в двоеборье на Евро-2024. Накануне украинка Ангелина Ломачинская завоевала две бронзовые награды в рывке и в двоеборье в весовой категории до 49 кг. К слову, турецкая спортсменка потеряла сознание, неудачно исполнив свою попытку.