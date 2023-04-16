Тяжелоатлетка потеряла сознание на Евро: страшный момент попал в трансляцию (видео)

На Евро-2023 по тяжелой атлетики произошел неприятный инцидент

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который стартовал с грандиозного скандала, произошел страшный инцидент. Одна из спортсменок после своей попытки потеряла сознание.

Соответствующий момент попал в трансляцию соревнований, сообщает Sputnik Армения. На кадрах видно, как турецкая тяжелоатлетка Баяв Пелинсу после неудачной попытки бросает штангу весом 96 кг, а затем падает на спину.

К спортсменке тут же подбежали официальные лица, которые принялись оказывать ей первую помощь, другие помощники закрыли девушку от телекамер. Спортсменке подняли ноги, чтобы увеличить кровоток к мозгу, а затем под аплодисменты увезли за кулисы.

"Мне очень грустно. Хорошо то, что хорошо заканчивается. Большое спасибо за вашу поддержку", — позже написала спортсменка в Instagram.

Добавим, инцидент произошел во время соревнований женщин в весовой категории до 49 кг. В этой категории украинка Ангелина Ломачинская завоевала две бронзовые награды. Одну — в "рывке", а вторую — по итогам двоеборья.

Ранее сообщалось, что украинки Ирина Деха и Алина Марущак завоевали медали на чемпионате мира-2022 по тяжелой атлетике в Колумбии.

Напомним, украинец Евгений Бурбала завоевал сразу весь комплект наград на молодежном чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Албании.