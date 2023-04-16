Сила и красота: украинка выиграла две медали на Евро по тяжелой атлетике

Спортсменка продолжает прогрессировать

Украинка Ангелина Ломачинская завоевала две бронзовые награды на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване. К слову, на открытии Евро прогремел большой скандал.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики Украины в Facebook. Спортсменка выиграла "бронзу" в рывке и в двоеборье.

Украинка, которая выступает в весовой категории до 49 кг стала третьей в рывке (81 кг) и пятой в толчке (95 кг). Данный результат гарантировал ей медаль чемпионата Европы в двоеборье (176 кг). Второе место заняла итальянка Джулия Империо (183 кг), а победительницей стала румынка Михаэла Камбей (198 кг).

Чемпионат Европы-2023. Женщины. До 49 кг

Михаэла Камбей (Румыния) – 198 кг Джулия Империо (Италия) – 183 кг Ангелина Ломачинская (Украина) – 176 кг

"Поздравляем нашу талантливую Ангелину и ее тренеров с отличным выступлением и наградой! Так держать! Слава Украине!" — поздравили спортсменку в Федерации.

Ранее сообщалось, что украинки Ирина Деха и Алина Марущак завоевали медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике.

Напомним, украинец Евгений Бурбала завоевал сразу весь комплект наград на молодежном чемпионате Европы по тяжелой атлетике в категории до 20 лет.