Сила та краса: українка виграла дві медалі на Євро з важкої атлетики

Спортсменка продовжує прогресувати

Українка Ангеліна Ломачинська здобула дві бронзові нагороди на чемпіонаті Європи з важкої атлетики у Єревані. До речі, на відкритті Євро пролунав великий скандал.

Про це повідомляє пресслужба Федерації важкої атлетики України у Facebook. Спортсменка виграла "бронзу" у ривку та у двоборстві.

Українка, яка виступає у ваговій категорії до 49 кг, стала третьою у ривку (81 кг) і п’ятою в поштовху (95 кг). Цей результат гарантував їй медаль чемпіонату Європи у двоборстві (176 кг). Друге місце посіла італійка Джулія Імперіо (183 кг), а переможницею стала румунка Міхаела Камбей (198 кг).

Чемпіонат Європи-2023. Жінки. До 49 кг

Міхаела Камбей (Румунія) – 198 кг Джулія Імперіо (Італія) – 183 кг Ангеліна Ломачинська (Україна) – 176 кг

"Вітаємо нашу талановиту Ангеліну та її тренерів з відмінним виступом та нагородою! Так тримати! Слава Україні!" — привітали спортсменку у Федерації.

Раніше повідомлялося, що українки Ірина Деха та Аліна Марущак здобули медалі на чемпіонаті світу з важкої атлетики.

Нагадаємо, українець Євген Бурбала завоював одразу весь комплект нагород на молодіжному чемпіонаті Європи з важкої атлетики у категорії до 20 років.