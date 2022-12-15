Тріумф у Колумбії: дві українки на п’єдесталі чемпіонату світу

Ірина Деха та Аліна Марущак виграли нагороди світової першості

Хороші новини прийшли з колумбійської Боготи, де відбувається чемпіонат світу з важкої атлетики. Раніше тут наша Каміла Конотоп виграла бронзову медаль. А зараз одразу дві українки піднялися на п’єдестал пошани.

У категорії до 81 кг Ірина Деха та Аліна Марущак завоювали "золото" та "срібло" у ривку, повідомляє НОК. Деха підняла 122 кг, а Марущак – 119 кг.

Однак у поштовху нашим спортсменкам не вдалося показати високих результатів і за сумою двох вправ вони не потрапили до трійки призерів. Деха завершила виступи на чемпіонаті світу на четвертому місці, Марущак стала шостою.

А у категорії до 87 кг українка Анастасія Маєвська посіла шосте місце на чемпіонаті світу.

Раніше повідомлялося про неймовірний рекорд британської важкоатлетки.

Нагадаємо, що навесні на Харківщині затримали відомого українського важкоатлета, учасника двох Олімпійських ігор Геннадія Красильникова. Він співпрацював із окупантами.

"Телеграф" також писав, що на війні проти російських окупантів загинув майстер спорту з важкої атлетики Валентин Коноводов.