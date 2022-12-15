Триумф в Колумбии: две украинки на пьедестале чемпионата мира

Ирина Деха и Алина Марущак выиграли награды мирового первенства

Хорошие новости пришли из колумбийской Боготы, где проходит чемпионат мира по тяжелой атлетике. Ранее здесь наша Камила Конотоп выиграла бронзовую медаль. А сейчас сразу две украинки поднялись на пьедестал почета.

В категории до 81 кг Ирина Деха и Алина Марущак завоевали "золото" и "серебро" в рывке, сообщает НОК. Деха подняла 122 кг, а Марущак – 119 кг.

Однако в толчке нашим спортсменкам не удалось показать хорошие результаты и по сумме двух упражнений они не попали в тройку призеров. Деха завершила выступления на чемпионате мира на четвертом месте, Марущак стала шестой.

А в категории до 87 кг украинка Анастасия Маевская заняла шестое место на чемпионате мира.

Ранее сообщалось о невероятном рекорде британской тяжелоатлетки.

Напомним, что весной на Харьковщине задержали известного украинского тяжелоатлета, участника двух Олимпийских игр Геннадия Красильникова. Он сотрудничал с оккупантами.

"Телеграф" также писал, что на войне против российских оккупантов погиб мастер спорта по тяжелой атлетике Валентин Коноводов.