Украинка подняла центнер ради медали чемпионата мира
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Тяжелоатлетка Камила Конотоп выиграла бронзовую награду
В колумбийской Боготе проходит мировое первенство по тяжелой атлетике. У сборной Украины есть первая медаль.
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21-летняя Камила Конотоп выиграла малую "бронзу" в рывке. В весовой категории до 59 кг украинка подняла 102 килограмма. К сожалению, в толчке Конотоп взяла только 121 кг и в итоге заняла шестое место. Чемпионкой мира стала колумбийка Энни Альварес, которая в сумме подняла 234 килограмма.
Напомним, что в прошлом году Камила Конотоп выиграла золотую медаль чемпионата Европы. И заняла пятое место на Олимпийских играх.
Ранее сообщалось о невероятном рекорде британской тяжелоатлетки.
Напомним, что весной на Харьковщине задержали известного украинского тяжелоатлета, участника двух Олимпийских игр Геннадия Красильникова. Он сотрудничал с оккупантами.