Украинка подняла центнер ради медали чемпионата мира

Тяжелоатлетка Камила Конотоп выиграла бронзовую награду

В колумбийской Боготе проходит мировое первенство по тяжелой атлетике. У сборной Украины есть первая медаль.

21-летняя Камила Конотоп выиграла малую "бронзу" в рывке. В весовой категории до 59 кг украинка подняла 102 килограмма. К сожалению, в толчке Конотоп взяла только 121 кг и в итоге заняла шестое место. Чемпионкой мира стала колумбийка Энни Альварес, которая в сумме подняла 234 килограмма.

Напомним, что в прошлом году Камила Конотоп выиграла золотую медаль чемпионата Европы. И заняла пятое место на Олимпийских играх.

Ранее сообщалось о невероятном рекорде британской тяжелоатлетки.

Напомним, что весной на Харьковщине задержали известного украинского тяжелоатлета, участника двух Олимпийских игр Геннадия Красильникова. Он сотрудничал с оккупантами.