Українка підняла центнер заради медалі чемпіонату світу

Важкоатлетка Каміла Конотоп виграла бронзову нагороду

У колумбійській Боготі проходить світова першість із важкої атлетики. У збірної України є перша медаль.

21-річна Каміла Конотоп виграла малу "бронзу" у ривку. У ваговій категорії до 59 кг українка підняла 102 кілограми. На жаль, у поштовху Конотоп взяла лише 121 кг і зрештою посіла шосте місце. Чемпіонкою світу стала колумбійка Енні Альварес, яка загалом підняла 234 кілограми.

Нагадаємо, що торік Каміла Конотоп виграла золоту медаль чемпіонату Європи. І посіла п’яте місце на Олімпійських іграх.

Раніше повідомлялося про неймовірний рекорд британської важкоатлетки.

Нагадаємо, що навесні на Харківщині затримали відомого українського важкоатлета, учасника двох Олімпійських ігор Геннадія Красильникова. Він співпрацював із окупантами.