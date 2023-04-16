"Золото" и "бронза": украинские гимнасты покорили Евро (видео)

Украинские спортсмены блестяще выступили на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Анталье (Турция) копилка сборной Украины пополнилась двумя медалями. Накануне Илья Ковтун завоевал "бронзу" в личном многоборье.

Илья Ковтун выиграл "золото" в упражнениях на параллельных брусьях, а Игорь Радивилов стал третьим в опорном прыжке. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook.

Чемпионат Европы-2023. Спортивная гимнастика. Параллельные брусья. Финал

Илья Ковтун (Украина) – 15.166 Ферхан Арикан (Турция) – 14.933 Тьерно Диалло (Испания) – 14.733

Ковтун впервые стал чемпионом Европы, завоевав свою четвертую награду на Евро.

Чемпионат Европы-2023 по спортивной гимнастике. Мужчины, опорный прыжок. Финал

Артур Давтян (Армения) – 15.033 Джейк Джермейн (Великобритания) – 15.016 Игорь Радивилов (Украина) – 14.750

Отметим, что для опытного Радивилова это 13-я в карьере медаль на чемпионатах Европы.

Ранее сообщалось, что Ковтун выиграл этап Кубка мира в Германии в упражнениях на брусьях. Накануне Илья завоевал "золото" в этой же дисциплине на Кубке мирового вызова в Венгрии.