"Золото" та "бронза": українські гімнасти підкорили Євро (відео)

Українські спортсмени блискуче виступили на чемпіонаті Європи

На чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в Анталії (Туреччина) скарбничка збірної України поповнилася двома медалями. Напередодні Ілля Ковтун завоював "бронзу" в особистому багатоборстві.

Ілля Ковтун виграв "золото" у вправах на паралельних брусах, а Ігор Радівілов став третім в опорному стрибку. Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook.

Чемпіонат Європи-2023. Спортивна гімнастика. Паралельні бруси. Фінал

Ілля Ковтун (Україна) – 15.166 Ферхан Арікан (Туреччина) — 14.933 Тьєрно Діалло (Іспанія) – 14.733

Ковтун уперше став чемпіоном Європи, здобувши свою четверту нагороду на Євро.

Пізніше Ілля виграв ще одну медаль на ЧЄ-2023, здобувши "бронзу" у вправах на перекладині.

Чемпіонат Європи-2023. Спортивна гімнастика. Перекладина (чоловіки). Фінал

Тін Србіч (Хорватія) — 14.233 Карло Маччіні (Італія) — 14.200 Ілля Ковтун (Україна) — 13.966

Чемпіонат Європи-2023 зі спортивної гімнастики. Чоловіки, опорний стрибок. Фінал

Артур Давтян (Вірменія) – 15.033 Джейк Джермейн (Велика Британія) – 15.016 Ігор Радівілов (Україна) – 14.750

Зазначимо, що для досвідченого Радівілова це 13-та у кар’єрі медаль на чемпіонатах Європи.

Раніше повідомлялося, що Ковтун виграв етап Кубка світу у Німеччині у вправах на брусах. Напередодні Ілля виборов "золото" у цій же дисципліні на Кубку світового виклику в Угорщині.