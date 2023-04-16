"Золото" та "бронза": українські гімнасти підкорили Євро (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Українські спортсмени блискуче виступили на чемпіонаті Європи
На чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в Анталії (Туреччина) скарбничка збірної України поповнилася двома медалями. Напередодні Ілля Ковтун завоював "бронзу" в особистому багатоборстві.
Ілля Ковтун виграв "золото" у вправах на паралельних брусах, а Ігор Радівілов став третім в опорному стрибку. Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook.
Чемпіонат Європи-2023. Спортивна гімнастика. Паралельні бруси. Фінал
- Ілля Ковтун (Україна) – 15.166
- Ферхан Арікан (Туреччина) — 14.933
- Тьєрно Діалло (Іспанія) – 14.733
Ковтун уперше став чемпіоном Європи, здобувши свою четверту нагороду на Євро.
Пізніше Ілля виграв ще одну медаль на ЧЄ-2023, здобувши "бронзу" у вправах на перекладині.
Чемпіонат Європи-2023. Спортивна гімнастика. Перекладина (чоловіки). Фінал
- Тін Србіч (Хорватія) — 14.233
- Карло Маччіні (Італія) — 14.200
- Ілля Ковтун (Україна) — 13.966
Чемпіонат Європи-2023 зі спортивної гімнастики. Чоловіки, опорний стрибок. Фінал
- Артур Давтян (Вірменія) – 15.033
- Джейк Джермейн (Велика Британія) – 15.016
- Ігор Радівілов (Україна) – 14.750
Зазначимо, що для досвідченого Радівілова це 13-та у кар’єрі медаль на чемпіонатах Європи.
Раніше повідомлялося, що Ковтун виграв етап Кубка світу у Німеччині у вправах на брусах. Напередодні Ілля виборов "золото" у цій же дисципліні на Кубку світового виклику в Угорщині.