Український гімнаст виборов першу медаль на Євро-2023 (відео)
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Євро-2023 з гімнастики проходить у турецькій Анталії
Український гімнаст Ілля Ковтун, якому нещодавно заборонили тренуватися у футболці з написом "Зупиніть війну", посів третє місце на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в особистому багатоборстві.
За підсумками змагань Ковтун набрав 83,032 бала, що принесло українцю бронзову нагороду. Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook.
Перемогу у багатоборстві завоював турецький спортсмен Адема Асіл, другим став британець Джейк Джарман. Для Ковтуна цей подіум став другим на чемпіонатах Європи в особистому багатоборстві. Два роки тому він ставав третім.
Таким чином, він став третім українським гімнастом в історії після Олега Верняєва та Ігоря Коробчинського, у якого більше однієї медалі ЧЄ в особистому багатоборстві.
Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики. Анталія, Туреччина. Особисте багатоборство
- Адем Асіл (Туреччина) — 84.965
- Джейк Джарман (Велика Британія) – 83.463
- Ілля Ковтун (Україна) – 83.032
Раніше повідомлялося, що Ковтун виграв етап Кубка світу у вправах на брусах.
Напередодні Ілля виборов "золото" у вправах на брусах на Кубку світового виклику в Угорщині.