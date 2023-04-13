Український гімнаст виборов першу медаль на Євро-2023 (відео)

Євро-2023 з гімнастики проходить у турецькій Анталії

Український гімнаст Ілля Ковтун, якому нещодавно заборонили тренуватися у футболці з написом "Зупиніть війну", посів третє місце на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в особистому багатоборстві.

За підсумками змагань Ковтун набрав 83,032 бала, що принесло українцю бронзову нагороду. Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook.

Перемогу у багатоборстві завоював турецький спортсмен Адема Асіл, другим став британець Джейк Джарман. Для Ковтуна цей подіум став другим на чемпіонатах Європи в особистому багатоборстві. Два роки тому він ставав третім.

Таким чином, він став третім українським гімнастом в історії після Олега Верняєва та Ігоря Коробчинського, у якого більше однієї медалі ЧЄ в особистому багатоборстві.

Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики. Анталія, Туреччина. Особисте багатоборство

Адем Асіл (Туреччина) — 84.965 Джейк Джарман (Велика Британія) – 83.463 Ілля Ковтун (Україна) – 83.032

Результати Євро-2023 зі спортивної гімнастики у багатоборстві

Раніше повідомлялося, що Ковтун виграв етап Кубка світу у вправах на брусах.

Напередодні Ілля виборов "золото" у вправах на брусах на Кубку світового виклику в Угорщині.