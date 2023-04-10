Українські грації викликали фурор у Болгарії (відео)
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Гімнастки виграли чотири нагороди
На міжнародному турнірі з художньої гімнастики в Болгарії українки вибороли чотири медалі. Днями юні українські гімнастки успішно виступили в Іспанії.
Як повідомляє "Телеграф", нагороди Україні принесли Христина Погранична та Поліна Городнича. В активі першої — одразу три нагороди.
Погранична виграла фінал із обручем, випередивши конкурентів в особі Рейни Мацусаку (Японія) та Тетяни Воложаніної (Болгарія).
Також Погранична взяла участь у змаганнях із м’ячем та булавами, де виграла срібні медалі. Випередити українку в обох дисциплінах вдалося представниці Болгарії Єві Брезалієвій.
Городничій вдалося завоювати золоту нагороду у фіналі зі стрічкою, в якій їй поступилися все та ж Брезалієва, а також Еріка Жайлауова (Казахстан).
Художня гімнастика. Міжнародний турнір Софія 2023. Індивідуальні вправи. Обруч
1. Христина Погранична (Україна) – 33,050
2. Рейна Мацусака (Японія) — 31,550
3. Тетяна Воложаніна (Болгарія) — 30,900
М’яч
1. Єва Брезалієва (Болгарія) — 33,350
2. Христина Погранична (Україна) – 31,550
3. Рейна Мацусака (Японія) — 30,500
Булави
1. Єва Брезалієва (Болгарія) — 32,950
2. Христина Погранична (Україна) – 31,450
3. Рейна Мацусака (Японія) — 30,150
Стрічка
1. Поліна Городнича (Україна) – 30,550
2. Єва Брезалієва (Болгарія) — 30,300
3. Еріка Жайлауова (Казахстан) — 29,350
Днем раніше Погранична змогла виграти ще й бронзову медаль в багатоборстві.
Перед цим українські художні гімнастки виграли срібло в груповому багатоборстві у Марбельї (Іспанія). Тим часом, також успішно українські гімнастки виступили в Тарту (Естонія).