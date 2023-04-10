Українські грації викликали фурор у Болгарії (відео)

Гімнастки виграли чотири нагороди

На міжнародному турнірі з художньої гімнастики в Болгарії українки вибороли чотири медалі. Днями юні українські гімнастки успішно виступили в Іспанії.

Як повідомляє "Телеграф", нагороди Україні принесли Христина Погранична та Поліна Городнича. В активі першої — одразу три нагороди.

Погранична виграла фінал із обручем, випередивши конкурентів в особі Рейни Мацусаку (Японія) та Тетяни Воложаніної (Болгарія).

Також Погранична взяла участь у змаганнях із м’ячем та булавами, де виграла срібні медалі. Випередити українку в обох дисциплінах вдалося представниці Болгарії Єві Брезалієвій.

Городничій вдалося завоювати золоту нагороду у фіналі зі стрічкою, в якій їй поступилися все та ж Брезалієва, а також Еріка Жайлауова (Казахстан).

Художня гімнастика. Міжнародний турнір Софія 2023. Індивідуальні вправи. Обруч

1. Христина Погранична (Україна) – 33,050

2. Рейна Мацусака (Японія) — 31,550

3. Тетяна Воложаніна (Болгарія) — 30,900

М’яч

1. Єва Брезалієва (Болгарія) — 33,350

2. Христина Погранична (Україна) – 31,550

3. Рейна Мацусака (Японія) — 30,500

Булави

1. Єва Брезалієва (Болгарія) — 32,950

2. Христина Погранична (Україна) – 31,450

3. Рейна Мацусака (Японія) — 30,150

Стрічка

1. Поліна Городнича (Україна) – 30,550

2. Єва Брезалієва (Болгарія) — 30,300

3. Еріка Жайлауова (Казахстан) — 29,350

Днем раніше Погранична змогла виграти ще й бронзову медаль в багатоборстві.

Перед цим українські художні гімнастки виграли срібло в груповому багатоборстві у Марбельї (Іспанія). Тим часом, також успішно українські гімнастки виступили в Тарту (Естонія).