Украинские грации произвели фурор в Болгарии (видео)
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Гимнастки выиграли четыре награды
На международном турнире по художественной гимнастике в Болгарии украинки завоевали четыре медали. На днях юные украинские гимнастки успешно віступили в Испании.
Как сообщает "Телеграф", награды Украине завоевали Кристина Пограничная и Полина Городничая. В активе первой — сразу три награды.
Пограничная выиграла финал с обручем, опередив конкурентов в лице Рейны Мацусаку (Япония) и Татьяны Воложаниной (Болгария).
Также Пограничная участвовала в соревнованиях с мячом и булавами, где выиграла серебряные медали. Опередить украинку в обоих дисциплинах удалось представительнице Болгарии Еве Брезалиевой.
Городничей удалось завоевать золотую награду в финале с лентой, в котором ей уступили все та же Брезалиева, а также Эрика Жайлауова (Казахстан).
Художественная гимнастика. Международный турнир София 2023. Индивидуальные упражнения. Обруч
1. Кристина Пограничная (Украина) — 33,050
2. Рейна Мацусака (Япония) — 31,550
3. Татьяна Воложанина (Болгария) — 30,900
Мяч
1. Ева Брезалиева (Болгария) — 33,350
2. Кристина Пограничная (Украина) — 31,550
3. Рейна Мацусака (Япония) — 30,500
Булавы
1. Ева Брезалиева (Болгария) — 32,950
2. Кристина Пограничная (Украина) — 31,450
3. Рейна Мацусака (Япония) — 30,150
Лента
1. Полина Городничая (Украина) — 30,550
2. Ева Брезалиева (Болгария) — 30,300
3. Эрика Жайлауова (Казахстан) — 29,350
Днем ранее Пограничная смогла выиграть еще и бронзовую медаль в многоборье.
Перед этим украинские художественные гимнастки выиграли серебро в групповом многоборье в Марбелье (Испания). Между тем, также успешно украинские гимнастки выступили в Тарту (Эстония).