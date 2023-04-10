Украинские грации произвели фурор в Болгарии (видео)

Гимнастки выиграли четыре награды

На международном турнире по художественной гимнастике в Болгарии украинки завоевали четыре медали. На днях юные украинские гимнастки успешно віступили в Испании.

Как сообщает "Телеграф", награды Украине завоевали Кристина Пограничная и Полина Городничая. В активе первой — сразу три награды.

Пограничная выиграла финал с обручем, опередив конкурентов в лице Рейны Мацусаку (Япония) и Татьяны Воложаниной (Болгария).

Также Пограничная участвовала в соревнованиях с мячом и булавами, где выиграла серебряные медали. Опередить украинку в обоих дисциплинах удалось представительнице Болгарии Еве Брезалиевой.

Городничей удалось завоевать золотую награду в финале с лентой, в котором ей уступили все та же Брезалиева, а также Эрика Жайлауова (Казахстан).

Художественная гимнастика. Международный турнир София 2023. Индивидуальные упражнения. Обруч

1. Кристина Пограничная (Украина) — 33,050

2. Рейна Мацусака (Япония) — 31,550

3. Татьяна Воложанина (Болгария) — 30,900

Мяч

1. Ева Брезалиева (Болгария) — 33,350

2. Кристина Пограничная (Украина) — 31,550

3. Рейна Мацусака (Япония) — 30,500

Булавы

1. Ева Брезалиева (Болгария) — 32,950

2. Кристина Пограничная (Украина) — 31,450

3. Рейна Мацусака (Япония) — 30,150

Лента

1. Полина Городничая (Украина) — 30,550

2. Ева Брезалиева (Болгария) — 30,300

3. Эрика Жайлауова (Казахстан) — 29,350

Днем ранее Пограничная смогла выиграть еще и бронзовую медаль в многоборье.

Перед этим украинские художественные гимнастки выиграли серебро в групповом многоборье в Марбелье (Испания). Между тем, также успешно украинские гимнастки выступили в Тарту (Эстония).