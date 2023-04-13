Украинский гимнаст завоевал первую медаль на Евро-2023 (видео)
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Евро-2023 по гимнастике проходит в турецкой Анталье
Украинский гимнаст Илья Ковтун, которому недавно запретили тренироваться в футболке с надписью "Остановите войну", занял третье место на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в личном многоборье.
По итогам соревнований Ковтун набрал 83,032 балла, что принесло украинцу бронзовую награду. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook.
Победу в многоборье завоевал турецкий спортсмен Адема Асил, вторым стал британец Джейк Джарман. Для Ковтуна этот подиум стал вторым на чемпионатах Европы в личном многоборье. Два года назад он становился третьим.
Таким образом, он стал третьим украинским гимнастом в истории, после Олега Верняева и Игоря Коробчинского, у которого более одной медали ЧЕ в личном многоборье.
Чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Анталья, Турция. Личное многоборье
- Адем Асил (Турция) – 84.965
- Джейк Джарман (Великобритания) – 83.463
- Илья Ковтун (Украина) – 83.032
Ранее сообщалось, что Ковтун выиграл этап Кубка мира в упражнениях на брусьях.
Накануне Илья завоевал "золото" в упражнениях на брусьях на Кубке мирового вызова в Венгрии.