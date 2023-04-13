Украинский гимнаст завоевал первую медаль на Евро-2023 (видео)

Евро-2023 по гимнастике проходит в турецкой Анталье

Украинский гимнаст Илья Ковтун, которому недавно запретили тренироваться в футболке с надписью "Остановите войну", занял третье место на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в личном многоборье.

По итогам соревнований Ковтун набрал 83,032 балла, что принесло украинцу бронзовую награду. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook.

Победу в многоборье завоевал турецкий спортсмен Адема Асил, вторым стал британец Джейк Джарман. Для Ковтуна этот подиум стал вторым на чемпионатах Европы в личном многоборье. Два года назад он становился третьим.

Таким образом, он стал третьим украинским гимнастом в истории, после Олега Верняева и Игоря Коробчинского, у которого более одной медали ЧЕ в личном многоборье.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Анталья, Турция. Личное многоборье

Адем Асил (Турция) – 84.965 Джейк Джарман (Великобритания) – 83.463 Илья Ковтун (Украина) – 83.032

Результаты Евро-2023 по спортивной гимнастике в многоборье

Ранее сообщалось, что Ковтун выиграл этап Кубка мира в упражнениях на брусьях.

Накануне Илья завоевал "золото" в упражнениях на брусьях на Кубке мирового вызова в Венгрии.