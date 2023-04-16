Важкоатлетка знепритомніла на Євро: страшний момент потрапив у трансляцію (відео)

На Євро-2023 з важкої атлетики стався неприємний інцидент

На чемпіонаті Європи з важкої атлетики, який стартував із грандіозного скандалу, стався страшний інцидент. Одна зі спортсменок після своєї спроби знепритомніла.

Відповідний момент потрапив у трансляцію змагань, повідомляє Sputnik Вірменія. На кадрах видно, як турецька важкоатлетка Баяв Пелінсу після невдалої спроби кидає штангу вагою 96 кг, а потім падає на спину.

До спортсменки одразу підбігли офіційні особи, які взялися надавати їй першу допомогу, інші помічники закрили дівчину від телекамер. Спортсменці підняли ноги, щоб збільшити кровообіг до мозку, а потім під оплески відвезли за лаштунки.

"Мені дуже сумно. Добре те, що добре закінчується. Дуже дякую за вашу підтримку", — пізніше написала спортсменка в Instagram.

Додамо, інцидент трапився під час змагань жінок у ваговій категорії до 49 кг. У цій категорії українка Ангеліна Ломачинська здобула дві бронзові нагороди. Одну — у "ривку", а другу — за підсумками двоборства.

Раніше повідомлялося, що українки Ірина Деха та Аліна Марущак здобули медалі на чемпіонаті світу-2022 з важкої атлетики в Колумбії.

Нагадаємо, українець Євген Бурбала виборов відразу весь комплект нагород на молодіжному чемпіонаті Європи з важкої атлетики в Албанії.