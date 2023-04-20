Легенда російського хокею забився в безсилій злості через недопуск рф до Олімпіади-2024

Колишній спортсмен пішов у пропаганду про спорт поза політикою

Легендарний у минулому російський хокеїст В’ячеслав Фетісов висловив різке невдоволення умовами Міжнародного олімпійського комітету (МОК) для участі рф на Олімпійських Іграх 2024 року.

В інтерв’ю "Аргументы та Факты" він занурився в кремлівську пропаганду про те, що спорт і політика мають бути розділені, ніби йдеться не про покарання країни-агресора за її військові злочини та геноцид українців. Ексатлет цинічно висловився про рішення України бойкотувати турніри за участю росіян.

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"Як можна коментувати абсурд? Усе, що відбувається, — це повне свавілля, нехтування принципами і правами не тільки спортивними, а й загальнолюдськими. Не хочуть українці — нехай не змагаються", — забився в злобі Фетисов.

За його словами, олімпійський рух був створений для того, щоб об’єднувати людей та зупиняти будь-які конфлікти, начебто спільна участь українців та росіян на одних турнірах припинить агресивну війну рф.

"Олімпіаду дивляться мільярди людей на землі тому, що там були зрозумілі принципи та правила. А тепер на Ігри допускають команди біженців, спортсменів-трансгендерів, скоро, мабуть, роботи та штучний інтелект братимуть участь. Це вже не Олімпіада, а чорт знає що", — обурився Фетісов.

Днями президент Міжнародної федерації хокею (ІІХФ) Люк Тардіф заявив про те, що росіяни та білоруси не виступлять на турнірах під її егідою до завершення війни рф проти України

Раніше заслужений тренер СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова дозволила собі образити українську олімпійську чемпіонку Оксану Баюл за її активні виступи проти участі росіян на Олімпіаді-2024.

Перед цим чемпіонка Ігор-2006 із рф Світлана Журова закликала МОК позбавити українських спортсменів їхнього прапора та гімну.

Тим часом, російська триразова олімпійська чемпіонка Олена Вяльбе поскаржилася щодо невдач росії із захоплення території України.