"Несуть всяку маячню на нас": російський спортсмен поскаржився на українців

Саночник використав у своїй промові кремлівські наративи

Російський саночник Семен Павліченко поскаржився на негативне ставлення з боку українців після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Відповідний коментар Павліченка доступний на Р-Спорт. Росіянин заявив, що українці не протестували проти війни на Донбасі, цинічно забувши, що саме росія розв’язала війну в Україні ще у 2014 році. Крім того, саночник додав, що в усьому світі постійно йдуть війни, і спортсменів це не повинно стосуватися. Також Семен дорікнув українцям, використавши стандартний кремлівський наратив про "бомбили Донбас".

"Чи відчуваю негатив після початку СВО (так звана "спецоперація")? Що стосується хлопців з-за кордону, начебто ні. Тільки українці раптом почали говорити під час спілкування: "Давай, виходь на вулицю!" Я відповідаю: "Пацани, ви хворі чи ні?" Я розумію, що у вас зараз паніка. Але ж весь час у світі йшли війни, а ми не лізли в це, займалися спортом.

У вас це йде з 2014 року, але я не бачив жодного вашого посту проти постійних бомбардувань Донбасу. Ви зараз на нас несете всяку маячню, а ми жодного разу не бачили, щоб ви за весь цей час сказали: "Зупиніть війну, припиніть бомбити Донбас". Ви ж не просили свого президента припинити військові дії", — заявив Павліченко.

Раніше повідомлялося, що відомі російські фігуристи "накинулися" на першу олімпійську чемпіонку з України Оксану Баюл через її позицію.

Нагадаємо, Виконком Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА) не дозволив чоловічій збірній рф виступити у відборі на Олімпійські Ігри 2024 року.