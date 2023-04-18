Українські гімнастки "запалили" у Лас-Вегасі, відправивши потужний посил окупантам (відео)

Спортсменки виграли три золоті нагороди

Українські акробати здобули золоті нагороди на міжнародному турнірі International Vegas Acro Cup, що проходив у Лас-Вегасі (США). Напередодні українські гімнасти блискуче виступили на чемпіонаті Європи в Анталії (Туреччина).

Про успіх жіночої збірної України з акробатики повідомляє пресслужба Української федерації гімнастики в Instagram. Спортсменки здобули золоті медалі за результатами всіх дисциплін: баланс, динаміка, комбінована вправа.

Жіноча доросла група у складі Карини Островської, Еліни Козачанської та Аліни Пугач тріумфувала на турнірі.

"Пишаємося дівчатами та всім тренерським штабом", — привітали дівчат у Федерації.

Українські спортсменки для свого виступу обрали пісню "Чорна Хмара" співачки ЮЮ (Юлія Юріна). "Чорна хмара" — це звернення до російських солдатів і російського народу загалом. Пісня сповнена почуттями, які відчуває кожен українець — від агресії, люті та ненависті до смутку та болю.

"Що ти тут забув герой своєго времєні

Ти лише гарматне м'ясо без роду та племені

Віддають приказ — ти робиш

Цар вже не в голові

А в твому серці

Яке згине та згниє в землі

Покладіть в кишені зерна

Хай хоч щось проросте

Я хочу бачити не кулі

Хочу поле густе", — йдеться у пісні.

Дивитися виступ українок з 7:22:04

Нагадаємо, український гімнаст Ілля Ковтун посів третє місце на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики у індивідуальному багатоборстві.

Раніше олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв вшанував пам’ять спортсменів, які загинули через повномасштабне вторгнення рф в Україну.