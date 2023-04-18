Українські гімнастки "запалили" у Лас-Вегасі, відправивши потужний посил окупантам (відео)
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Спортсменки виграли три золоті нагороди
Українські акробати здобули золоті нагороди на міжнародному турнірі International Vegas Acro Cup, що проходив у Лас-Вегасі (США). Напередодні українські гімнасти блискуче виступили на чемпіонаті Європи в Анталії (Туреччина).
Про успіх жіночої збірної України з акробатики повідомляє пресслужба Української федерації гімнастики в Instagram. Спортсменки здобули золоті медалі за результатами всіх дисциплін: баланс, динаміка, комбінована вправа.
Жіноча доросла група у складі Карини Островської, Еліни Козачанської та Аліни Пугач тріумфувала на турнірі.
"Пишаємося дівчатами та всім тренерським штабом", — привітали дівчат у Федерації.
Українські спортсменки для свого виступу обрали пісню "Чорна Хмара" співачки ЮЮ (Юлія Юріна). "Чорна хмара" — це звернення до російських солдатів і російського народу загалом. Пісня сповнена почуттями, які відчуває кожен українець — від агресії, люті та ненависті до смутку та болю.
"Що ти тут забув герой своєго времєні
Ти лише гарматне м'ясо без роду та племені
Віддають приказ — ти робиш
Цар вже не в голові
А в твому серці
Яке згине та згниє в землі
Покладіть в кишені зерна
Хай хоч щось проросте
Я хочу бачити не кулі
Хочу поле густе", — йдеться у пісні.
Нагадаємо, український гімнаст Ілля Ковтун посів третє місце на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики у індивідуальному багатоборстві.
Раніше олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв вшанував пам’ять спортсменів, які загинули через повномасштабне вторгнення рф в Україну.