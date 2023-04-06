Олімпійський чемпіон присоромив українських спортсменів, які відсиджуються за кордоном

Понад 250 спортсменів та тренерів віддали життя, захищаючи Україну

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв вшанував пам’ять спортсменів, які загинули через повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Відповідний пост Олег опублікував на своїй сторінці в Instagram. Верняєв обурений тим, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) хоче повернути представників рф у міжнародний спорт. Крім того, гімнаст "пройшовся" по українських спортсменах, які не поспішають повертатися в Україну, не помічаючи, що відбувається на батьківщині.

"Понад 250 спортсменів і тренерів за цей рік могли нести український прапор в руках та представляти нашу країну на міжнародних аренах.

Але вони взяли в руки зброю. Задля захисту кожного з нас. І їх забрала війна.

Невже цього не достатньо для того, щоб нас почув весь світ?! Невже цього не достатньо для того, щоб відсторонити російських та білоруських спортсменів від участі в будь-яких змаганнях?! Невже цього не достатньо, щоб нарешті не підтримувати країни, які безжалісно розв'язали цю війну?! І може нарешті достатньо деяким українським спортсменам відсижуватись закордоном, роблячи вигляд що нічого не відбувається, а спробувати нарешті озвучити свою позицію?! Вона у вас є?!

Питань багато. Відповідей — ні.

Кожна історія трагічної смерті українських спортсменів заслуговує на те, щоб її почув увесь світ. Вічна слава та низький уклін нашим Героям", – сказав Верняєв.

Нагадаємо, МОК нещодавно опублікував рекомендацію, згідно з якою росіяни та білоруси можуть повернутися в міжнародний спорт як нейтральні атлети, якщо вони активно не підтримують війну в Україні. Додамо, українська влада не підтримала цю позицію МОК й прийняла рішення бойкотувати всі турніри, де беруть участь представники країн-агресорів. У МОК при цьому наполягають на участі українських атлетів у таких змаганнях.