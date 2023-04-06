Олимпийский чемпион пристыдил украинских спортсменов, отсиживающихся за границей

Более 250 спортсменов и тренеров отдали жизнь, защищая Украину

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев почтил память спортсменов, погибших из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.

Соответствующий пост Олег опубликовал на своей странице в Instagram. Верняев возмущен тем, что Международный олимпийский комитет (МОК) хочет вернуть представителей россии в международный спорт. Кроме того, гимнаст "прошелся" по украинским спортсменам, которые не спешат возвращаться в Украину, не замечая, что происходит на родине.

"Ангелы спорта. Год памяти. Более 250 спортсменов и тренеров за этот год могли нести украинское знамя в руках и представлять нашу страну на международных аренах.

Но они взяли оружие в руки. Для защиты каждого из нас. И их забрала война.

Неужели этого недостаточно для того, чтобы нас услышал весь мир? Неужели этого недостаточно для того, чтобы отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в любых соревнованиях? Неужели этого недостаточно, чтобы наконец не поддерживать страны, безжалостно развязавшие эту войну?

И, может, наконец, достаточно некоторым украинским спортсменам отсиживаться за границей, делая вид, что ничего не происходит, а попытаться наконец озвучить свою позицию? Она у вас есть?

Вопросов много. Ответов – нет.

Каждая история трагической смерти украинских спортсменов заслуживает того, чтобы ее услышал весь мир. Вечная слава и низкий поклон нашим героям", – сказал Верняев.

Напомним, МОК недавно опубликовал рекомендацию, согласно которой россияне и белорусы могут вернуться в международный спорт в качестве нейтральных атлетов, если они активно не поддерживают войну в Украине. Добавим, украинские власти не поддержали данную позицию МОК и приняли решение бойкотировать все турнирны, где участвуют представители стран-агрессоров. В МОК при этом настаивают на участии украинских атлетов в таких соревнованиях.