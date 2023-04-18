Украинские гимнастки "зажгли" в Лас-Вегасе, отправив мощный посыл оккупантам (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Спортсменки выиграли три золотые награды
Украинские акробаты завоевали золотые награды на международном турнире International Vegas Acro Cup, что проходил в Лас-Вегасе (США). Накануне украинские гимнасты блестяще выступили на чемпионате Европы в Анталье (Турция).
Об успехе женской сборной Украины по акробатике сообщает пресс-служба Украинской федерации гимнастики в Instagram. Спортсменки завоевали золотые медали по результатам всех дисциплин: баланс, динамика, комбинированное упражнение.
Женская взрослая группа в составе Карины Островской, Элины Казачанской и Алины Пугач триумфовала на турнире.
"Гордимся девушками и всем тренерским штабом", — поздравили девушек в Федерации.
Украинские спортсменки для своего выступления выбрали песню "Чорна Хмара" певицы ЮЮ (Юлия Юрина). "Чорна хмара" — это обращение к российским солдатам и русскому народу в целом. Песня полна чувствами, которые испытывает каждый украинец — от агрессии, ярости и ненависти к печали и боли.
"Що ти тут забув герой своєго времєні
Ти лише гарматне м'ясо без роду та племені
Віддають приказ — ти робиш
Цар вже не в голові
А в твому серці
Яке згине та згниє в землі
Покладіть в кишені зерна
Хай хоч щось проросте
Я хочу бачити не кулі
Хочу поле густе", — говорится в песне.
Напомним, украинский гимнаст Илья Ковтун занял третье место на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в личном многоборье.
Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев почтил память спортсменов, погибших из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.