Украинские гимнастки "зажгли" в Лас-Вегасе, отправив мощный посыл оккупантам (видео)

Спортсменки выиграли три золотые награды

Украинские акробаты завоевали золотые награды на международном турнире International Vegas Acro Cup, что проходил в Лас-Вегасе (США). Накануне украинские гимнасты блестяще выступили на чемпионате Европы в Анталье (Турция).

Об успехе женской сборной Украины по акробатике сообщает пресс-служба Украинской федерации гимнастики в Instagram. Спортсменки завоевали золотые медали по результатам всех дисциплин: баланс, динамика, комбинированное упражнение.

Женская взрослая группа в составе Карины Островской, Элины Казачанской и Алины Пугач триумфовала на турнире.

"Гордимся девушками и всем тренерским штабом", — поздравили девушек в Федерации.

Украинские спортсменки для своего выступления выбрали песню "Чорна Хмара" певицы ЮЮ (Юлия Юрина). "Чорна хмара" — это обращение к российским солдатам и русскому народу в целом. Песня полна чувствами, которые испытывает каждый украинец — от агрессии, ярости и ненависти к печали и боли.

"Що ти тут забув герой своєго времєні

Ти лише гарматне м'ясо без роду та племені

Віддають приказ — ти робиш

Цар вже не в голові

А в твому серці

Яке згине та згниє в землі

Покладіть в кишені зерна

Хай хоч щось проросте

Я хочу бачити не кулі

Хочу поле густе", — говорится в песне.

Смотреть выступление украинок с 7:22:04

Напомним, украинский гимнаст Илья Ковтун занял третье место на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в личном многоборье.

Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев почтил память спортсменов, погибших из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.