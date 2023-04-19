"Несут всякую чушь на нас": российский спортсмен пожаловался на украинцев

Саночник использовал в своей речи кремлевские нарративы

Российский саночник Семен Павличенко посетовал на негативное отношение со стороны украинцев после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Соответствующий комментарий Павличенко доступен на Р-Спорт. Россиянин заявил, что украинцы не протестовали против войны на Донбассе, цинично позабыв, что именно рф развязала войну в Украине еще в 2014 году. Кроме того, саночник добавил, что во всем мире постоянно идут войны, и спортсменов это не должно касаться. Также Семен упрекнул украинцев, использовав известный кремлевский нарратив про "бомбили Донбасс".

"Чувствую ли негатив после начала СВО (так называемая "спецоперация")? Что касается ребят из-за рубежа, вроде нет. Только украинцы вдруг начали говорить при общении: "Давай, выходи на улицу!" Я отвечаю: "Пацаны, вы больные или нет?" Я понимаю, что у вас сейчас паника. Но ведь все время в мире шли войны, а мы не лезли в это, занимались спортом.

У вас это идет с 2014 года, но я не видел ни одного вашего поста против постоянных бомбежек Донбасса. Вы сейчас на нас несете всякую чушь, а мы ни разу не видели, чтобы вы за все это время сказали: "Остановите войну, прекратите бомбить Донбасс". Вы же не просили своего президента прекратить военные действия", — заявил Павличенко.

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