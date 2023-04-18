Украинка с рекордом стала абсолютной чемпионкой Европы, выиграв три золотые медали

Спортсменка показала лучший результат

Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы на турнире в Ереване (Армения), который начался с громкого международного скандала.

Об этом сообщает Федерация тяжелой атлетики Украины в Facebook. Кроме того, Камила установила рекорд Европы в двоеборье в своей весовой категории — 235 кг.

Конотоп выиграла три золотые медали в весовой категории до 59 кг. Украинка с континентальными рекордами показала лучший результат в рывке — 106 кг и в толчке — 129 кг, что в сумме гарантировало ей победу и в двоеборье. Таким образом, 22-летняя спортсменка во второй раз в карьере стала абсолютной чемпионкой на Евро.

Еще одна украинка Надежда Шпилько завоевала "бронзу". Она подняла штангу весом 93 кг в рывке и 114 кг — в толчке. Общий результат Надежды составил 207 кг.

Чемпионат Европы-2023 по тяжелой атлетике. Женщины. 59 кг

Камила Конотоп (Украина) – 235 кг Нина Стеркс (Бельгия) – 209 кг Надежда Шпилько (Украина) – 207 кг

Напомним, украинка Светлана Самуляк на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване выиграла три "серебра", а Ангелина Ломачинская — две "бронзы".