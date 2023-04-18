Українка з рекордом стала абсолютною чемпіонкою Європи, вигравши три золоті медалі

Спортсменка показала найкращий результат

Українська важкоатлетка Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи на турнірі в Єревані (Вірменія), який розпочався з гучного міжнародного скандалу.

Про це повідомляє Федерація важкої атлетики України у Facebook. Крім того, Каміла встановила рекорд Європи у двоборстві у своїй ваговій категорії – 235 кг.

Конотоп виграла три золоті медалі у ваговій категорії до 59 кг. Українка з континентальними рекордами показала найкращий результат у ривку — 106 кг і поштовху — 129 кг, що в сумі гарантувало їй перемогу і у двоборстві. Таким чином, 22-річна спортсменка вдруге у кар’єрі стала абсолютною чемпіонкою на Євро.

Ще одна українка Надія Шпилько здобула "бронзу". Вона підняла штангу вагою 93 кг у ривку та 114 кг — у поштовху. Загальний результат Надії становив 207 кг.

Чемпіонат Європи-2023 з важкої атлетики. Жінки. 59 кг

Каміла Конотоп (Україна) – 235 кг Ніна Стеркс (Бельгія) – 209 кг Надія Шпилько (Україна) – 207 кг

Нагадаємо, українка Світлана Самуляк на чемпіонаті Європи з важкої атлетики в Єревані виграла три "срібла", а Ангеліна Ломачинська — дві "бронзи".