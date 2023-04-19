В рф началась истерика после слов легендарной украинки

Россияне накинулись на первую олимпийскую чемпионку из Украины

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оскорбила олимпийскую чемпионку Оксану Баюл, которая активно выступает против допуска россиян на Олимпийские игры на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину.

Соответствующий комментарий Тарасовой доступен на "Матч ТВ". Неадекватная реакция россиянки последовала после обращения прославленной украинки к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху. В нем Баюл четко объяснила, почему российским атлетам не место на Олимпиаде в Париже.

"Она же дура непроходимая! Такое заявление можно объяснить только отсутствием ума", – заявила Тарасова.

"Она столько всего назаявляла в своей жизни. От кого она делает это заявление? Смешно реагировать на это! Она оказывает давление? Какое давление? Кто помнит эту Оксану Баюл?" – цитирует "СЭ" депутата Госдумы рф, трехкратную олимпийскую чемпионку Ирину Роднину.

"Мне кажется, Оксане Баюл нужна помощь в другой сфере. Спортсмены вообще не должны участвовать в этих политических дебатах. Спорт всегда был выше всего", – цитирует олимпийскую чемпионку Татьяну Навку "Матч ТВ".

Накануне олимпийская чемпионка 1994 года в одиночном катании обратилась к Баху:

Золотое выступление Оксаны Баюл в Лиллехаммере

Ранее сообщалось, что бывший российский фигурист нахамил американцам, которые против возвращения россиян в международный спорт.

Напомним, хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков превратился в кремлевского пропагандиста.