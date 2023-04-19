У рф почалася істерика після слів легендарної українки

Росіяни накинулися на першу олімпійську чемпіонку з України

Заслужений тренер СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова образила олімпійську чемпіонку Оксану Баюл, яка активно виступає проти допуску росіян на Олімпійські ігри на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Відповідний коментар Тарасової доступний на "Матч ТВ". Неадекватна реакція росіянки сталася після звернення уславленої українки до президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха. У ньому Баюл чітко пояснила, чому російським атлетам не місце на Олімпіаді в Парижі.

"Вона ж дурепа непрохідна! Таку заяву можна пояснити лише відсутністю розуму", — заявила Тарасова.

"Вона стільки всього назаявляла у своєму житті. Від кого вона робить цю заяву? Смішно реагувати на це! Вона чинить тиск? Який тиск? Хто пам’ятає цю Оксану Баюл?" — цитує "СЕ" депутата Держдуми рф, триразову олімпійську чемпіонку Ірину Родніну.

"Мені здається, Оксані Баюл потрібна допомога в іншій сфері. Спортсмени взагалі не повинні брати участь у цих політичних дебатах. Спорт завжди був вище за це", — цитує олімпійську чемпіонку Тетяну Навку "Матч ТВ".

Напередодні олімпійська чемпіонка 1994 року в одиночному катанні звернулася до Баха:

Золотий виступ Оксани Баюл у Ліллехаммері

Раніше повідомлялося, що колишній російський фігурист нахамив американцям, які проти повернення росіян до міжнародного спорту.

Нагадаємо, хореограф групи Етері Тутберідзе Олексій Железняков перетворився на кремлівського пропагандиста.