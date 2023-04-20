Легенда российского хоккея забился в бессильной злобе из-за недопуска рф к Олимпиаде-2024

Бывший спортсмен пустился в пропаганду о спорте вне политики

Легендарный в прошлом российский хоккеист Вячеслав Фетисов высказал резкое недовольство условиями Международного олимпийского комитета (МОК) для участия рф на Олимпийских Играх 2024 года.

В интервью "Аргументы и Факты" он пустился в кремлевскую пропаганду о том, что спорт и политика должны быть разделены, будто речь идет не о наказании страны-агрессора за ее военные преступления и геноцид украинцев. При этом экс-атлет цинично высказался о решении Украины бойкотировать турниры с участием россиян.

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"Как можно комментировать абсурд? Все, что происходит, – это полный беспредел, попирание принципов и прав не только спортивных, но и общечеловеческих. Не хотят украинцы – пусть не соревнуются", — забился в злобе Фетисов.

По его словам, олимпийское движение было создано для того, чтобы объединять людей и останавливать любые конфликты, как будто совместное участие украинцев и россиян на одних турнирах прекратит агрессивную войну рф.

"Олимпиаду смотрят миллиарды людей на земле потому, что там были понятные принципы и правила. А теперь на Игры допускают команды беженцев, спортсменов-трансгендеров, скоро, наверно, роботы и искусственный интеллект будут участвовать. Это уже не Олимпиада, а черт знает что", — возмутился Фетисов.

На днях президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил о том, что россияне и белорусы не выступят на турнирах под ее эгидой до завершения войны рф против Украины.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова позволила себе оскорбить украинскую олимпийскую чемпионку Оксану Баюл за ее активные выступления против участия россиян на Олимпиаде-2024.

Перед этим чемпионка Игр-2006 из рф Светлана Журова призвала МОК лишить украинских спортсменов их флага и гимна.

Тем временем, российская трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе пожаловалась по поводу неудач рф по захвату территории Украины.