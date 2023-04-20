Экс-атлетка хочет извинений перед страной-агрессором

российская трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе сокрушается по поводу неудач ее страны с захватом украинской территории. Ранее экс-фигурист из рф нахамил американцам за их противодействие возвращению россиян в международный спорт.

В интервью Спорт-Экспресс она выразила мнение, что мир уже не будет таким, как был. При этом ей не верится, что со стороны всех спортсменов будет какая-то жуткая агрессия или бойкот представителей рф.

"А к тому времени, когда закончится [преступная война россии против Украины под названием] СВО, мир сильно поменяется. Может быть, наоборот все будут еще сильно просить, чтобы мы вернулись и извиняться перед нами?", — выразила надежду Вяльбе.

Олимпийская чемпионка также заявила, что ей хочется, чтобы "все это поскорее закончилось". Однако, по ее словам, все не так просто, как думали в рф 25 февраля 2022 года.

"Тогда у всех, мне кажется, были розовые очки. Сейчас они сняты. Все понимают, что не так просто, как мы бы хотели. Хотя мы вообще никак не хотели", — резюмировала Вяльбе.

Недавно заслуженный советский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оскорбила украинскую олимпийскую чемпионку Оксану Баюл после ее активных выступлений против допуска россиян на Олимпиаду.

Ранее чемпионка Игр-2006 из рф Светлана Журова призвала Международный олимпийский комитет (МОК) лишить украинских спортсменов их флага и гимна.